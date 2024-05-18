Події

09:38 18.05.2024

США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

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США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

Адміністрація США, як і раніше, виступає проти застосування Україною американської зброї для ударів по російській території, заявив у п'ятницю радник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не підштовхуємо Україну на застосування переданого американського озброєння для ударів по Росії. І ми не давали Україні санкцію на подібне застосування. Така наша позиція, і вона не змінилася", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не змінили США підхід щодо цього питання з урахуванням розвитку подій у зоні бойових дій в Україні.

За повідомленням Wall Street Journal, Україна цього тижня звернулася до США з проханням зняти обмеження на використання американських озброєнь для нанесення ударів по території Росії.

Теги: #білий_дім #сша

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