США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

Адміністрація США, як і раніше, виступає проти застосування Україною американської зброї для ударів по російській території, заявив у п'ятницю радник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не підштовхуємо Україну на застосування переданого американського озброєння для ударів по Росії. І ми не давали Україні санкцію на подібне застосування. Така наша позиція, і вона не змінилася", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не змінили США підхід щодо цього питання з урахуванням розвитку подій у зоні бойових дій в Україні.

За повідомленням Wall Street Journal, Україна цього тижня звернулася до США з проханням зняти обмеження на використання американських озброєнь для нанесення ударів по території Росії.