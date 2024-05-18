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08:23 18.05.2024

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та сільгосппідприємства

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У Херсонській області за добу у результаті обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та сільгосппідприємства

У Херсонській області за добу п'ятеро жителів були поранені через обстріли, пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 5 осіб отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин і газопроводи. Витік газу перекрито, пожеж і загроз більше немає. Побито складське приміщення, господарську будівлю, комунальну техніку та 4 приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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