Події

21:48 17.05.2024

Окупанти продовжують активні штурмові дії на покровському та придніпровському напрямках

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Окупанти продовжують активні штурмові дії на покровському та придніпровському напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська продовжують активні штурмові дії на покровському та придніпровському напрямках, однак українські сили оборони стримують будь-які спроби ворожого просування, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 20:30 вечора п'ятниці.

"Тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Так, від початку поточної доби по українських захисниках окупанти завдали 15 ракетних і 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили з РСЗВ.

"Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск тажорстко відповідають на будь-які спроби просування ворога", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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