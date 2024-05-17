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21:43 17.05.2024

Генштаб: ЗС України посилюють оборону прикордонних районів на харківському напрямку, росіяни втратили тут 133 одиниці особового складу

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Генштаб: ЗС України посилюють оборону прикордонних районів на харківському напрямку, росіяни втратили тут 133 одиниці особового складу
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські військові посилюють оборону прикордонних районів Харківської області, втрати ворога на цьому напрямку становили 133 одиниці особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 20:30 п'ятниці.

"Від початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять - 133 ворожі військовослужбовці вбитими та пораненими, 36 одиниць озброєння та військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони", - йдеться у зведенні.

Так, на харківському напрямку українські військовослужбовці посилюють оборону в прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів.

Також на придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити українських військових із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Так, ворог продовжив атаки поблизу села Кринки. Зокрема, кількість бойових зіткнень тут у п'ятницю зросла до 12. Українські підрозділи утримують позиції.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Постраждали цивільні люди. Інформація про наслідки чергового злочину Росії уточнюється, зазначили в Генштабі.

Тим часом, на куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Куп'янська-Вузлового та Вільшаної.

На лиманському напрямку окупанти скинули вісім керованих авіабомб біля міста Лиман.

На сіверському напрямку противник завдав авіаудару біля Григорівки.

На краматорському напрямку кількість бойових зіткнень з окупантами зросла до 14. Від початку доби ворог завдав шість авіаударів неподалік Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На покровському напрямку дотепер відбулося 25 бойових зіткнень.

"Найгарячіше - біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл і Невельське. Ситуація контрольована", - наголосили в Генштабі.

На курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар поблизу села Богатир. Решта - без змін.

На времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні в районі Старомайорського та в напрямку Ключове - Роздільне.

На решті напрямків ситуація наразі без особливих змін, додали у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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