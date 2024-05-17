У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 17 травня, завдали ударів по території Херсонської області за допомогою дронів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги. “Швидка” доставляє травмованого до лікарні. Оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Станіслав - один із вкрай небезпечних населених пунктів регіону, який російська армія атакує постійно.

"І в таких умовах наші фахівці продовжують виконувати свої обов'язки", - наголосив глава ОВА.