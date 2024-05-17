Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Кількість постраждалих в Одеському районі внаслідок ракетної атаки РФ зросла до п'яти осіб, троє з них госпіталізовані, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одеську область ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, уже відомо про п'ятьох постраждалих. "Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці", - уточнив Кіпер.

Раніше повідомляли про трьох постраждалих.