Заяви правоохоронців про реконструкцію тепломереж на вул.Антоновича із залученням бюджетних коштів не відповідають дійсності - "Київтеплоенерго"

Фото: Київтеплоенерго

Заяви Національної поліції України та Київської міської прокуратури від 17 травня 2024 року про нібито проведення комунальним підприємством "Київтеплоенерго" ("КТЕ") повної реконструкції магістральних тепломереж у столиці на вул. Антоновича та залучення для цього бюджетних коштів не відповідають дійсності.

"Київтеплоенерго" не здійснювало реконструкцію на цій ділянці - ці роботи лише заплановані. Виконувалася лише ліквідація аварійних ситуацій з необхідною заміною пошкоджених і гостро аварійних ділянок трубопроводів", - повідомило "КТЕ" у телеграм-каналі в п'ятницю.

Компанія на зазначеній ділянці усувала пошкодження внаслідок проведення гідравлічних випробувань, що є невід'ємною технологічною складовою підготовки до опалювального сезону.

Як пояснили в "КТЕ", підприємство при цьому виконувало всі роботи власними силами в межах наявних тарифних коштів. При цьому бюджетні кошти не залучалися, а повна реконструкція мереж на зазначеній ділянці не здійснювалася.

"Тому ще більш дивною видається ситуація, коли правоохоронні органи розпочинають слідчі дії на причетність до розтрати бюджетних коштів, коли ні предмета розслідування, а тим більше витрати бюджетних коштів не було", - зазначили на підприємстві.

Як нагадали в "КТЕ", аварійна ситуація на вул. Антоновича сталася внаслідок проведення гідравлічних випробувань магістральної мережі великого діаметру - понад один метр, яка функціонує під тиском. Це спричинило пошкодження асфальтного покриття та розмивання ділянки. Аварійна бригада оперативно локалізувала витік і того ж дня забезпечила проїзд однією смугою для транспорту.

У компанії пояснили, що гідравлічні випробування є усталеною ефективною практикою для перевірки на міцність мереж, особливо тих, які мають ступінь зношення. Саме ця технологія надає змогу знизити ризик таких аварій узимку, коли працює опалення.

"Зазначимо, що тиск з боку правоохоронних органів на роботу колективів комунальних служб Києва є системним, а самі дії здійснюються з недотриманням процедури, як того вимагає закон", - наголосили в "КТЕ".

Як вважають у компанії, у період, коли працівники "Київтеплоенерго" працюють у посиленому цілодобовому режимі, забезпечуючи не лише ліквідацію поточних, а й відновлення енергооб'єктів, зруйнованих або пошкоджених під час ворожих ракетних обстрілів, такі дії правоохоронців видаються особливо цинічними та такими, що мають лише політичне підґрунтя.

"Такий підхід не лише не сприяє ефективній підготовці до планової та безпечної роботи наступної зими, а навпаки, гальмує виконання критично необхідних процесів, зокрема ліквідацію масштабних ушкоджень та якнайшвидше повернення послуг киянам", - акцентували в "КТЕ".

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/1423