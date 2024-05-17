Події

13:17 17.05.2024

Затримано власника "Укрдонінвесту" бізнесмена Віталія Кропачова

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Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національної поліції України затримали власника ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова.

Про це повідомила "Економічна правда" в п'ятницю. Таку інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" також підтвердили в ДБР.

За даними слідства, Кропачов через своє підприємство і посадових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби заподіяв державі збитків на суму понад 2 млрд грн на операціях у вугільній сфері.

У квітні 2023 року "Укрдонінвест" відмовився від купівлі Білгород-Дністровського морського порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням Фонду держмайна (ФДМ) України по Одеській і Миколаївській областях.

До війни, у серпні 2021 року, "Укрдонінвест" став переможцем приватизаційного онлайн-аукціону з придбання цілісного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДТЗАТ "Димитровуглевантажтранс" (Мирноград Донецької обл.), проте ФДМ відмовив цій компанії в купівлі.

У лютому 2018 року Кропачов повідомив про купівлю трьох збагачувальних фабрик (ЦЗФ) - "Україна", "Мирноградська" (раніше - "Комсомольська") і "Росія".

Він також контролював ТОВ "Краснолиманське", розташоване на території ДП "Краснолиманська", що здійснює видобуток на вугільних пластах підприємства в рамках договору з ним до грудня 2032 року.

Крім того, бізнесмен є співвласником ТОВ "Сані Україна" - офіційного дилера китайської Sany Heavy Equipment в Україні, що займається виробництвом прохідницької гірничо-шахтної техніки.

Теги: #кропачев #затримання

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