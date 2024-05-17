Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких іще тривають, у Вовчанську на харківському напрямку ситуація контрольована, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", - ідеться у зведенні станом на 10:30, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

На куп'янському напрямку тривають дві ворожі атаки на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М'ясожарівка. Зазначено, що ситуація контрольована, ЗСУ здійснюють штурмові дії для покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбили одну атаку, чотири - тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. Під час оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На краматорському напрямку ворог намагався шість разів прорвати оборону. Водночас ЗСУ відбили дві атаки. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Клещіївка.

На покровському напрямку триває шість ворожих атак на напрямках Очеретине-Новоолександрівка й Тоненьке-Уманське.

На курахівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону на напрямках Мар'їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. Під час боїв втрат позицій не допущено.

На времівському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну спробу поліпшити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання - Старомайорське.

На придніпровському напрямку ЗСУ відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски - Кринки, Козачі Лагері - Кринки, дані щодо втрат окупантів уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет та чотирьох авіаційних ударів, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 570 обстрілів позицій ЗСУ.