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11:34 17.05.2024

Уперше за два роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів - Зеленський

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Уперше за два роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни Збройним силам держави вистачає артилерійських снарядів, зокрема, є прогрес за чеською ініціативою щодо постачання боєприпасів.

"Навіть за чеською ініціативою в нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається протягом останніх двох місяців", - заявив Зеленський журналістам.

Водночас, як він наголосив, усім іще доведеться дуже багато працювати, але чеська ініціатива, за його словами, буде йти. "Про гроші з усіма партнерами проводимо переговори", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що "наразі ми відкриваємо ініціативу, коли партнери даватимуть гроші на виробництво наших дронів і РЕБ. Саме в цей конкретний напрям. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей. Тобто, ми можемо виробляти більше, ніж є грошей".

Як повідомлялося, під час Мюнхенської конференції президент Чехії Петр Павел ініціював пошук і подальше відправлення в Україну близько 800 тисяч снарядів 120-го і 155-го калібрів. Першу партію обсягом 180 тисяч снарядів він обіцяв направити вже в червні цього року.

Теги: #зсу #боєприпаси

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