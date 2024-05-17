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10:50 17.05.2024

Зеленський про тривалість війни: На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін так само шукав вихід із ситуації

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Зеленський про тривалість війни: На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін так само шукав вихід із ситуації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні для завершення війни потрібен такий ґрунт, щоб Путін так само шукав вихід із цієї ситуації, однак зараз у нього немає дискомфорту в цьому питанні.

"Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Бо Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави", - заявив Зеленський журналістам.

За його словами, щоб завершити війну, "на сьогодні підґрунтя має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід із цієї ситуації, тому що зараз у нього немає дискомфорту".

"Тому що - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати й просуватися за кожним із цих напрямів", - сказав Зеленський.

Теги: #війна

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