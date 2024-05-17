Унаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятеро людей у Михайлівці Донецької області - ОВА

За минулу добу внаслідок російських обстрілів у с. Михайлівка Новогродівської громади Донецької області дістали поранень п’ятеро людей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Також ворог обстріляв Терни, Ямполівку й Зарічне Лиманської громади.

Унаслідок обстрілу в Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, пошкоджено 5 будинків і підприємство, у Часовоярській громаді - 10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти й багатоповерховий будинок, у Залізному Торецької громади - 5 приватних будинків і багатоповерхівка, у Сіверську - 4 будинки.

Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 343 людини, зокрема 23 дитини.