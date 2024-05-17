Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

Російські війська обстрілювали шість прикордонних громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, по Зноб-Новгородській ворог гатив зі ствольної артилерії (6 вибухів). В Есманьській здійснено обстріли зі стрілецького озброєння та міномета (8 вибухів). У Краснопільській зафіксовано обстріл із мінометів і ствольної артилерії (7 вибухів). У Юнаківській росіяни скинули 6 мін. По Білопільській громаді ворог вдарив із мінометів (4 вибухи). У Великописарівській ОТГ був мінометний обстріл (5 вибухів).