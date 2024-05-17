Росіяни обстріляли десять громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 32 рази обстріляли Сумську область протягом четверга, під ворожим вогнем опинилися мешканці 10 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

У Білопільській здійснено обстріл з АГС (11 вибухів), мінометів (6 вибухів), артилерії (10 вибухів), атаку дроном типу "FPV" (1 вибух) і скидання з БПЛА 2-х боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи).

В Есманьській ворог гатив із мінометів (6 вибухів) та стрілецького озброєння.

На територію Новослобідської росіяни скинули 15 мін. Також був обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів).

У Шалигинській зафіксовано обстріл зі стрілецького озброєння, атака FPV-дронами-камікадзе (3 вибухи).

По Середино-Будській ворог вдарив зі ствольної артилерії (19 вибухів), мінометів (8 вибухів) і здійснив атаку FPV-дроном-камікадзе (3 вибухи).

У Великописарівській здійснено обстріли зі ствольної артилерії (30 вибухів) і мінометів (15 вибухів), скидання з БПЛА 2-х вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи).

У Краснопільській був мінометний обстріл (1 вибух). У Дружбівській здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), обстріл із РСЗВ (6 вибухів). у Зноб-Новгородській зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів). А на територію Глухівської росіяни скинули 6 мін.