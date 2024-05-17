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06:56 17.05.2024

17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день
Фото: Pixabay

ДЕНЬ 814 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 814 RUSSIAN AGRESSION

17 травня відзначають Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День народження інтернету, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії, Міжнародний день телефону довіри для дітей, Міжнародний день віртуальних помічників, День видів, що зникають, Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз, Всесвітній день пульмонолога.

У Норвегії - День Конституції, у Німеччині - Лейпцизький фестиваль готичної музики і культури.

Православна церква – ушанування пам’яті апостола Андроніка і святої Юнії.

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства засновано резолюцією Генасамблеї ООН у березні 2006 року, його відзначають щорічно 17 травня.

Це професійне свято всіх програмістів, системних адміністраторів, інтернет-провайдерів, вебдизайнерів, редакторів інтернет-видань і всіх інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій.

До 2006 року цей День святкували як Міжнародний день електрозв'язку або Всесвітній день телекомунікацій. Його відзначали з 1969 року за рішенням сесії Адміністративної ради Міжнародного союзу електрозв'язку.

Дату обрано у зв'язку з тим, що 17 травня 1865 року, після двох із половиною місяців важких перемовин, у Парижі було підписано першу міжнародну Телеграфну Угоду, і було засновано Міжнародний Телеграфний Союз, з 1932 року - Міжнародний Союз Електрозв'язку.

Мета свята - підвищення рівня обізнаності про можливості, які може принести суспільствам і країнам використання Інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій.

Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії

Відзначається 17 травня у зв'язку з тим, що 17 травня 1990 року гомосексуальність було виключено з Міжнародної класифікації хвороб (МКХ).

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

Уперше ця масштабна медична інформаційна кампанія відбулася 2005 року за ініціативи Всесвітньої ліги з боротьби з гіпертонією за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та в тісній співпраці з Міжнародним товариством з артеріальної гіпертонії.

День народження інтернету

17 травня 1991 року ухвалено єдиний стандарт World Wide Web.

Ще цього дня:

1916 - У Великій Британії вперше у світі здійснено перехід на літній час;

1934 - В Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич";

1942 - Початок наступу німецьких військ під Харковом;

1973 - У Білому домі почалися слухання щодо Вотергейтського скандалу;

1978 - Швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

2000 - У Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький "Галатасарай" після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський "Арсенал" за пенальті 4:1. Уперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

Церковне свято

День пам'яті апостола від 70 Андроніка і святої Юнії

Апостол Андронік був одним із апостолів із сімдесяти. Він також був єпископом Паннонії. Відомий своїми апостольськими працями, наверненням язичників у християнство, руйнуванням язичницьких храмів і спорудженням церков. Родич апостола Павла і сподвижник у його місіонерській діяльності. Андронік і його помічниця Юнія багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє язичникам.

Іменини: Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

Теги: #17травня #церковне_свято #цей_день #іменини

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