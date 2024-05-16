Події

22:49 16.05.2024

НАТО розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

1 хв читати
НАТО розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Союзники по НАТО обговорюють можливість відправки в Україну військових інструкторів для навчання особового складу ЗСУ, що може більш безпосередньо втягнути Сполучені Штати і Європу у війну, пише The New York Times (NYT) у четвер, 16 травня.

Зазначається, що нестача інструкторів в Україні сягнула критичної точки, а становище на полі бою серйозно погіршилося, оскільки Росія прискорила свій наступ, щоб скористатися затримками в постачанні американської зброї. У результаті українські офіційні особи звернулися до своїх колег зі США і НАТО з проханням допомогти навчити 150 тис. новобранців ближче до лінії фронту для більш швидкого розгортання.

У публікації підкреслюється, що Білий дім непохитний у тому, що американські війська, включно з інструкторами, не будуть розміщені на території України. Адміністрація Джо Байдена закликала союзників по НАТО також не відправляти своїх військовослужбовців.

Однак, як пише NYT, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун вважає, що відправлення інструкторів із часом виглядає неминучим. Водночас, перебуваючи в Україні, інструктори НАТО можуть бути поставлені під загрозу. У такому разі, найімовірніше, доведеться вирішувати, чи використовувати засоби ППО для захисту інструкторів замість критично важливої української інфраструктури поблизу поля бою.

 

Теги: #нато #україна #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:28 16.05.2024
Харків під атакою ворожих "шахедів"

Харків під атакою ворожих "шахедів"

22:37 16.05.2024
НБУ в четвер підвищив офіційний курс гривні на 14 коп.

НБУ в четвер підвищив офіційний курс гривні на 14 коп.

21:59 16.05.2024
Військам РФ не вистачає потужності, щоб досягти стратегічного прориву на харківському напрямку - Каволі

Військам РФ не вистачає потужності, щоб досягти стратегічного прориву на харківському напрямку - Каволі

18:25 16.05.2024
Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

16:36 16.05.2024
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на EUR750 млн

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на EUR750 млн

16:29 16.05.2024
"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

15:48 16.05.2024
Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92 ОШБр

Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92 ОШБр

12:50 16.05.2024
Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

00:11 16.05.2024
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

00:09 16.05.2024
Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог намагається тиснути на оборону на харківському напрямку, найгарячіша ситуація на покровському напрямку

Завдяки Силам оборони сьогодні вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, однак загрози все ще є - Зеленський

Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

Наявність військово-облікового документа у чоловіків 18-60 років у пунктах пропуску перевірятимуть із 18 травня - Держприкордонслужба

На лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, окупанти особливо активні на краматорському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

"Укренерго" в п'ятницю з 8:00 до 19:00 розраховує обійтися без обмежень е/е

Ворог намагається тиснути на оборону на харківському напрямку, найгарячіша ситуація на покровському напрямку

Завдяки Силам оборони сьогодні вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, однак загрози все ще є - Зеленський

У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

Мирний житель загинув, ще двоє постраждали внаслідок обстрілів Вовчанської громади

У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

Фахівці "Запоріжсталі" відновили кілька потужних вантажівок для ЗСУ

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктурних об'єктів, зокрема енергетичних - ОВА

Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждала ще одна людина - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА