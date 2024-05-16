НАТО розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Союзники по НАТО обговорюють можливість відправки в Україну військових інструкторів для навчання особового складу ЗСУ, що може більш безпосередньо втягнути Сполучені Штати і Європу у війну, пише The New York Times (NYT) у четвер, 16 травня.

Зазначається, що нестача інструкторів в Україні сягнула критичної точки, а становище на полі бою серйозно погіршилося, оскільки Росія прискорила свій наступ, щоб скористатися затримками в постачанні американської зброї. У результаті українські офіційні особи звернулися до своїх колег зі США і НАТО з проханням допомогти навчити 150 тис. новобранців ближче до лінії фронту для більш швидкого розгортання.

У публікації підкреслюється, що Білий дім непохитний у тому, що американські війська, включно з інструкторами, не будуть розміщені на території України. Адміністрація Джо Байдена закликала союзників по НАТО також не відправляти своїх військовослужбовців.

Однак, як пише NYT, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун вважає, що відправлення інструкторів із часом виглядає неминучим. Водночас, перебуваючи в Україні, інструктори НАТО можуть бути поставлені під загрозу. У такому разі, найімовірніше, доведеться вирішувати, чи використовувати засоби ППО для захисту інструкторів замість критично важливої української інфраструктури поблизу поля бою.