Військам РФ не вистачає потужності, щоб досягти стратегічного прориву на харківському напрямку - Каволі

Російським військам не вистачає потужності для досягнення стратегічного прориву в Харківській області, про це заявив верховний командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Голос Америки у четвер, 16 травня.

"Росіяни не мають необхідної кількості, щоб досягти стратегічного прориву... Більше того, вони не мають умінь і можливостей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги", - сказав Каволі під час брифінгу в Брюссель.

Він висловив упевненість, що ЗСУ "утримають оборону", але визнав, що росіяни проводять певний поступ, однак і мають певні втрати.

Каволі також наголосив, що Україні варто очікувати "суттєвого покращення" ситуації з боєприпасами вже незабаром.