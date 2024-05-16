Ворог намагається тиснути на оборону на харківському напрямку, найгарячіша ситуація на покровському напрямку

Протягом поточної доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, противник за підтримки авіації намагається тиснути на оборону на харківському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. Переважно бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних ударів із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл", - ідеться у зведенні станом на 19.30, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Зі свого боку ЗСУ на харківському напрямку тримають удар і не дають окупантам просунутися в глибину території.

У Генштабі зазначають, що зараз найгарячішою залишається ситуація на покровському напрямку, де кількість бойових зіткнень зросла до 35. "Водночас українські воїни своїми рішучими діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі, техніці та стримують противника", - наголошено в повідомленні.

На куп'янському напрямку окупанти продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового, також додалося ще одне бойове зіткнення біля М'ясожарівки.

Крім цього, на лиманському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону українських військових. Також противник наростив кількість бойових зіткнень до восьми на времінському напрямку, зокрема, бої велися біля Старомайорського, Микільського та Урожайного.

Окупанти також вісім разів безуспішно атакували ЗСУ на придніпровському напрямку біля Кринок, інформація про ворожі втрати уточнюється.

На курахівському напрямку українські захисники успішно відбили 12 ворожих атак. У свою чергу окупанти зосереджують свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Противник завдав авіаудару поруч зі Спірним на сіверському напрямку та в районі Єлизаветівки - на курахівському.

На краматорському, торецькому, гуляйпільському та оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

Протягом доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох артилерійських засобах, пункту управління БПЛА російських окупантів.