Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожий удар постраждала 54-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала постраждалій допомогу на місці", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.