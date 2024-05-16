Події

17:47 16.05.2024

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

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Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожий удар постраждала 54-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала постраждалій допомогу на місці", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

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