Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на EUR750 млн

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен у четвер, 16 травня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - наводить слова Расмуссена пресслужба МЗС.

Міністр наголосив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.