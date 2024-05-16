На лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, окупанти особливо активні на краматорському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Фото: 117 ОМБр

У четвер, 16 травня, інтенсивні бойові дії тривають майже на всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів фіксується на краматорському та покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів у глибину території нашої держави", - наголошується в повідомленні у фейсбуці.

Протягом поточної доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Від початку доби на харківському напрямку противник атакував у напрямку населеного пункту Стариця. Наносив ракетні удари по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. Своєю чергою українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

На куп'янському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

На лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

На сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки.

На краматорському напрямку війська противника здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби.

"Незважаючи на натиск ворога, наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують", - зазначають у Генштабі.

На покровському напрямку загарбники найактивніші. Від початку цієї доби вже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Окупанти проявляли активність у районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайлівки та Костянтинівки.

На времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не досягнув.

На придніпровському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Кринок, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог також завдав авіаційного удару в районі міста Херсона.

"На інших напрямках ситуація залишилася без особливих змін. Українські воїни мужньо тримають ворожий тиск, завдають противнику максимальних втрат. Завдяки гнучкості системи нашої оборони та злагодженості дій підрозділів українські воїни роблять усе, щоб зірвати плани противника", - наголосили в Генштабі.