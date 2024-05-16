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13:40 16.05.2024

Міносвіти запрошує учнів 8-11 класів на онлайн-урок з кібергігієни

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Міносвіти запрошує учнів 8-11 класів на онлайн-урок з кібергігієни

Міністерство освіти і науки України запрошує учнів 8-11 класів у вівторок, 21 травня, взяти участь у всеукраїнському онлайн-уроці з кібергігієни.

"21 травня о 16:00 за ініціативою CRDF Global в Україні та за підтримки Державного департаменту США відбудеться всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни для учнів 8–11 класів. МОН разом зі Всеукраїнською школою онлайн та ГО "Освіторія" долучилися до ініціативи з метою підвищити обізнаність молоді про правила безпечної поведінки в інтернеті", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

До матеріалів заняття входить інформативний відеоурок, освітні матеріали та завдання з кібергігієни, примітка з правилами, що доступна для друку або зберігання в шкільних чатах.

Теги: #онлайн #урок #кібербезпека

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