Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів виїзне засідання Ставки в Харкові, де за підсумками заслуханих доповідей військового керівництва заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні.

"Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців", - повідомив президент у своєму телеграмі.

За словами Зеленського, під час засідання також було детально проаналізовано перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості задіяних в області військових Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.

Як зазначив глава держави, "на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи".

Президенту, крім того, доповіли керівники ГУР і СЗР про наміри окупанта, а керівник СБУ - про контрдиверсійні заходи.

За словами Зеленського, визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, що відповідають за безпеку в регіоні.

Глава держави також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Президент дав відповідні доручення.