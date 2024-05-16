Події

12:58 16.05.2024

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

1 хв читати
Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів виїзне засідання Ставки в Харкові, де за підсумками заслуханих доповідей військового керівництва заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні.

"Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців", - повідомив президент у своєму телеграмі.

За словами Зеленського, під час засідання також було детально проаналізовано перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості задіяних в області військових Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.

Як зазначив глава держави, "на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи".

Президенту, крім того, доповіли керівники ГУР і СЗР про наміри окупанта, а керівник СБУ - про контрдиверсійні заходи.

За словами Зеленського, визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, що відповідають за безпеку в регіоні.

Глава держави також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Президент дав відповідні доручення.

Теги: #ставка #харківщина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 15.05.2024
За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

13:02 15.05.2024
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

19:52 14.05.2024
Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

15:36 14.05.2024
Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

11:07 14.05.2024
Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

10:51 14.05.2024
Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

21:33 13.05.2024
Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

20:39 13.05.2024
З вовчанського напрямку вже евакуювали 5900 людей

З вовчанського напрямку вже евакуювали 5900 людей

20:07 13.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок удару по фермі в Коротичах Харківської області зросла до чотирьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок удару по фермі в Коротичах Харківської області зросла до чотирьох осіб

20:01 13.05.2024
Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

Міноборони України допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння і техніки

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат

ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Шістьох шахтарів поранено в Донецькій області внаслідок удару РФ по державній шахті - Міненерго

Окупанти беруть мирних жителів Вовчанська в полон - МВС

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі

JYSK відкрив новий магазин у Київській області

На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

Норму про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні досить складно реалізувати з 1 вересня - освітній омбудсмен

Частину будівель на території Нижньої Лаври використовуватимуть як приміщення музейного призначення - Карандєєв

Прем'єр Словаччини у стабільному стані після замаху - міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА