Події

09:13 16.05.2024

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

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За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА
Фото: Харківська ОВА

У ніч на четвер ЗС РФ обстріляли Богуславку, Графське та Чугуїв, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"04:44 с. Богуславка, вул. Центральна, 23. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Постраждала жінка. 00:29 - 00:48 м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка. 23:30 с. Графське Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні в Харкові внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджена 5-поверхова будівля та 8 автомобілів. Поранені двоє чоловіків (20 і 40 років). Обстрілу також зазнали Вовчанськ (поранений 70-річний чоловік), Колісниківка (травмована 55-річна жінка), Дергачівська громада (унаслідок влучання "Ланцету" в трактор поранений 25-річний тракторист) і Малоданилівська громада (пошкоджена будівля гуртожитку, амбулаторія загальної практики сімейної медицини та будинок, постраждали чотири працівники амбулаторії). Крім того, у Куп'янську внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.

Теги: #харківська_область #обстріли

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