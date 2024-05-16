Людиною, яка стріляла у Фіцо, рухали політичні мотиви

Початкові дані розслідування говорять про те, що нападник на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо мав політичні мотиви, повідомив глава МВС Словаччини Матуш Шутай-Ешток.

За його словами, дані "очевидно вказують" на це.

Він також закликав журналістів і політиків, які висвітлюють політичне життя, "припинити поширювати ненависть" у соцмережах.

"Те, що почалося зараз, викликано багатьма з вас - вашою ненавистю", - сказав міністр.

Фіцо був поранений у середу в місті Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави.

За даними європейських ЗМІ, стріляв 71-річний письменник Юрай Цинтула, який проживає на південному сході Словаччини. Його затримано.