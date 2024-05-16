Людиною, яка стріляла у Фіцо, рухали політичні мотиви
Початкові дані розслідування говорять про те, що нападник на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо мав політичні мотиви, повідомив глава МВС Словаччини Матуш Шутай-Ешток.
За його словами, дані "очевидно вказують" на це.
Він також закликав журналістів і політиків, які висвітлюють політичне життя, "припинити поширювати ненависть" у соцмережах.
"Те, що почалося зараз, викликано багатьма з вас - вашою ненавистю", - сказав міністр.
Фіцо був поранений у середу в місті Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави.
За даними європейських ЗМІ, стріляв 71-річний письменник Юрай Цинтула, який проживає на південному сході Словаччини. Його затримано.