Події

08:42 16.05.2024

Людиною, яка стріляла у Фіцо, рухали політичні мотиви

1 хв читати
Людиною, яка стріляла у Фіцо, рухали політичні мотиви

Початкові дані розслідування говорять про те, що нападник на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо мав політичні мотиви, повідомив глава МВС Словаччини Матуш Шутай-Ешток.

За його словами, дані "очевидно вказують" на це.

Він також закликав журналістів і політиків, які висвітлюють політичне життя, "припинити поширювати ненависть" у соцмережах.

"Те, що почалося зараз, викликано багатьма з вас - вашою ненавистю", - сказав міністр.

Фіцо був поранений у середу в місті Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави.

За даними європейських ЗМІ, стріляв 71-річний письменник Юрай Цинтула, який проживає на південному сході Словаччини. Його затримано.

Теги: #замах #мотиви #словаччина #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:03 16.05.2024
Заступник прем'єра Словаччини вірить, що життя Фіцо більше не перебуває під загрозою

Заступник прем'єра Словаччини вірить, що життя Фіцо більше не перебуває під загрозою

21:42 15.05.2024
Фіцо перебуває в критичному стані

Фіцо перебуває в критичному стані

21:18 15.05.2024
Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

20:51 15.05.2024
ЗМІ: Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула

ЗМІ: Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула

17:48 15.05.2024
Прем'єра Словаччини госпіталізовано після поранення під час стрілянини

Прем'єра Словаччини госпіталізовано після поранення під час стрілянини

17:11 10.05.2024
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

17:03 10.05.2024
Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

16:57 10.05.2024
Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

13:39 07.05.2024
СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

20:16 04.05.2024
На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат

ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів - Генштаб ЗСУ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано майже 8800 осіб - голова ОВА

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів 19 осіб дістали поранення

У Середземному морі на бойовому чергуванні п'ять кораблів РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

Три людини поранені в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат

ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів - Генштаб ЗСУ

16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Країнам ЄС слід розпочати спільні закупівлі ключової мінеральної сировини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА