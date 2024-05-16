Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром – Стариця, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 23:00 середи.

"Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено", - ідеться в повідомленні, опублікованому у мережі "Фейсбук".

Зазначається, що втрати загарбників на Харківському напрямку від початку доби становлять 95 військовослужбовців і 27 одиниць озброєння та військової техніки. Загалом із 10.05.2024 на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів убитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.