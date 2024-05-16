ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів - Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу ліквідували близько 1520 осіб особового складу ворога, 19 танків, 30 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 13 БПЛА, 1 крилату ракету, 94 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.05. 24 орієнтовно сягнули: особового складу - близько 488460 (+1520) людей, танків - 7529 (+19) од, бойових броньованих машин - 14538 (+30) од, артилерійських систем - 12565 (+27) од, РСЗВ - 1070 (+0) од, засоби ППО - 798 (+0) од, літаків - 351 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10028 (+13) од, крилатих ракет - 2200 (+1), кораблів/катерів - 26 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17048 (+93) од, спеціальної техніки - 2062 (+1)", - ідеться в повідомленні, опублікованому у мережі "Фейсбук" у четвер вранці.

Дані уточнюють.