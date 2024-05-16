Заступник прем'єра Словаччини вірить, що життя Фіцо більше не перебуває під загрозою

Заступник прем'єр-міністра Словаччини Томаш Тараба "вірить", що прем'єр-міністр Роберт Фіцо "виживе" і що "його життя більше не перебуває під загрозою", повідомляє в середу ввечері BBC.

"Я був дуже вражений... на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре - і я думаю, що врешті-решт він виживе... наразі він не перебуває в небезпечній для життя ситуації", - сказав він.

Далі він повідомив, що стрілянина велася "з дуже близької відстані".

"Він був важко поранений - одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб - його одразу ж доставили в лікарню, а потім на операцію", - розповів Тараба.

Раніше міністр оборони Роберт Каліняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток на пресконференції в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці повідомили, що Фіцо перебуває в "критичному стані" і під час тривалої хірургічної операції "боровся за своє життя".