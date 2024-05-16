Події

01:03 16.05.2024

Заступник прем'єра Словаччини вірить, що життя Фіцо більше не перебуває під загрозою

1 хв читати

Заступник прем'єр-міністра Словаччини Томаш Тараба "вірить", що прем'єр-міністр Роберт Фіцо "виживе" і що "його життя більше не перебуває під загрозою", повідомляє в середу ввечері BBC.

"Я був дуже вражений... на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре - і я думаю, що врешті-решт він виживе... наразі він не перебуває в небезпечній для життя ситуації", - сказав він.

Далі він повідомив, що стрілянина велася "з дуже близької відстані".

"Він був важко поранений - одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб - його одразу ж доставили в лікарню, а потім на операцію", - розповів Тараба.

Раніше міністр оборони Роберт Каліняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток на пресконференції в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці повідомили, що Фіцо перебуває в "критичному стані" і під час тривалої хірургічної операції "боровся за своє життя".

Теги: #замах #фіцо #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 15.05.2024
Фіцо перебуває в критичному стані

Фіцо перебуває в критичному стані

21:18 15.05.2024
Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

20:51 15.05.2024
ЗМІ: Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула

ЗМІ: Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула

17:48 15.05.2024
Прем'єра Словаччини госпіталізовано після поранення під час стрілянини

Прем'єра Словаччини госпіталізовано після поранення під час стрілянини

17:11 10.05.2024
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

17:03 10.05.2024
Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

16:57 10.05.2024
Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

13:39 07.05.2024
СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

20:16 04.05.2024
На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

20:47 01.05.2024
Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука, який відповідав за проросійську пропаганду в Європі

Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука, який відповідав за проросійську пропаганду в Європі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

ОСТАННЄ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 48 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

За добу відбулося 140 бойових зіткнень, втрати окупантів склали близько 890 осіб - Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

Унаслідок обстрілу Степногірська Запорізької області постраждали 3 людини - голова ОВА

Нам потрібна максимальна присутність на Саміті миру лідерів Заходу й Глобального Півдня - зустріч Єрмака з президентами Євроради та Єврокомісії

Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

Блінкен не виключає можливості зустрічі Зеленського і Байдена протягом наступних тижнів

Блінкен не виключає нових санкцій проти компаній КНР за підтримку ОПК Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА