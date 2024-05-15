Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили питання звільнення військовополонених і цивільних осіб, незаконно утримуваних Російською Федерацією.

"Ми обговорили ряд важливих питань. Важливими залишаються подальші зусилля, зокрема, і Туреччини, спрямовані на звільнення військовополонених і політичних бранців кремля, зокрема, Першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла", - повідомив Стефанчук у фейсбуці за підсумками зустрічі з Ердоганом у середу в Анкарі.

За словами спікера українського парламенту, окрему увагу на зустрічі було приділено Формулі миру президента України Володимира Зеленського.

"Подякував Туреччині за підтримку ініціативи й за лідерство турецької сторони у межах імплементації пункту щодо продовольчої безпеки. Наголосив, що Україна прагне чесного й справедливого миру, але не в обмін на власні території", - розповів Стефанчук.

Він також наголосив, що "Україна дуже розраховує на безпосередню участь президента Туреччини в Глобальному саміті миру".

Стефанчук також розповів, що зі свого боку Ердоган наголосив на високому рівні співпраці між двома країнами, невід'ємною складовою якої є взаємодія між турецьким та українським парламентами.

"Ердоган акцентував, що Туреччина з моменту вторгнення росії у Крим виступила на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Також він запевнив, що масштабна підтримка України продовжуватиметься. Окрім того, Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що Туреччина принципово підтримує Формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - написав Стефанчук.

Стефанчук повідомив про завершення свого офіційного візиту до Туреччини, який розпочався 13 травня.