Події

21:11 15.05.2024

На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

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На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів по цивільній залізничній інфраструктурі загинули двоє залізничників оглядачів - ремонтників вагонів, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграм-каналі.

"Знову сумні новини з Дніпропетровщини. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє наших колег - оглядачів - ремонтників вагонів", - ідеться в повідомленні.

Обірвалося життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження. "Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", - йдеться в повідомленні УЗ.

 

Теги: #залізниця #жертви #обстріли

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