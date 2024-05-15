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21:09 15.05.2024

Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

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Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, і надалі зосереджуватимуть основні зусилля на покровському та куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп'янському напрямках. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів і вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Водночас на харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на 19.00 українські захисники відбили 10 атак у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців.

"Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб і 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На куп'янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати ворога уточнюються.

Водночас на лиманському напрямку ворог двічі безуспішно намагався поліпшити тактичне становище біля Новосадового і Торського, завдав 3 авіаудари в районі Лиману.

На сіверському напрямку противник здійснив 7 атак на напрямках Миколаївка - Спірне, Берестове - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, Соледар - Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам'янське.

Окрім цього, ворог 9 разів атакував позиції українських воїнів на краматорському напрямку, також намагався потіснити ЗСУ в районі Урожайного на времівському напрямку, однак зазнав втрат і відійшов.

На покровському напрямку в середу відбулася 31 атака окупантів. "Найбільше - у районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника", - зазначають у Генштабі.

На курахівському напрямку ЗСУ успішно відбили 7 ворожих атак.

"На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції", - наголошується в зведенні.

На придніпровському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак біля Кринків.

На інших напрямках обстановка без істотних змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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