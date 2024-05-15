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20:13 15.05.2024

З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

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З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

З 00:00 і протягом доби 16 травня для побутових і промислових споживачів у всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень, повідомляє НЕК "Укренерго".

"З 00:00 і впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових і промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми – більш безпечною", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу ввечері.

Зазначено, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Жителі можуть отримати інформацію про те, як діятимуть обмеження в їхньому регіоні, у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - зазначають в "Укренерго".

Обсяг обмежень розподілено рівномірно між усіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Теги: #укренерго #відключення #графіки

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