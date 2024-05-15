"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни

НЕК "Укренерго" в середу ввечері, з 19:25 до 22:00, запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни.

"Сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.