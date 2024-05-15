Умєров учасникам Копенгагенського саміту демократії: Україні потрібно більше зброї та боєприпасів для відбиття атак російських агресорів

Міністр оборони України Рустем Умєров, звертаючись до учасників VII Копенгагенського саміту демократії, заявив, що Україні потрібно більше зброї і боєприпасів для відбиття російських атак, які значно активізувалися.

Як написав Умєров у фейсбуці, він виступив із відеозверненням на VII Копенгагенському саміті демократії, де подякував міністрові оборони Данії Троельсу Лунду Поульсену за його роль у посиленні української оборонної індустрії.

"Зазначив, що ми потребуємо більше зброї та боєприпасів для відбиття атак російських агресорів, які значно активізувались. Артилерійські снаряди, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси до них - наші першочергові військові потреби. Переконаний, що обіцяні Данією та іншими країнами-партнерами літаки F-16 суттєво посилять наші оборонні спроможності. Дякую за підготовку наших пілотів і допоміжного персоналу", - зазначив Умєров.

Він наголосив, що хоробрі українські воїни "стримують навалу російської тиранії в Україні та перекривають їй шлях далі в демократичну Європу", але вони потребують допомоги.

"Вірю, що разом ми зможемо захистити наші спільні цінності та здобути перемогу в цій війні!" - написав міністр.