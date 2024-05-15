За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

Задіяним підрозділам Сил оборони і безпеки України на харківському напрямку вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонних із РФ районах, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні протягом усього дня - доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага - фронту, всім районам бойових дій. Харківщина - райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ - тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони і безпеки України - всім задіяним підрозділам - вдалося частково стабілізувати ситуацію", - заявив президент.

За його словами, українська артилерія, дрони та піхота досить точно знищують окупантів на півночі Харківського регіону. "Дякую кожному і кожній, хто наразі на позиціях", - сказав він.

Також, як зазначив Зеленський, увага всім іншим напрямкам фронту, зокрема, Донецькій області на покровському напрямку.

"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили і зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, - за кожним напрямком нам має бути чим відповісти ворогу", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, саме повне виконання бойових завдань українськими воїнами в наявних умовах має зірвати російські наступальні плани.