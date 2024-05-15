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14:46 15.05.2024

ДБР розслідує обставини загибелі курсанта Одеської академії під час стрибка з парашутом

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ДБР розслідує обставини загибелі курсанта Одеської академії під час стрибка з парашутом

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків із парашутом, інформують у бюро.

"Трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2-го курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за гелікоптер, пошкодився й обмотався навколо ноги курсанта, а також завадив відкриттю основного парашута.

"Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події", - повідомляють у ДБР.

При цьому в бюро уточнюють, що це був уже 12-й стрибок юнака за період навчання.

За інформацією відомства, слідство перевірить, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить, чи був правильно укладений парашут.

Теги: #розслідування #дбр

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