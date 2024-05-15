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13:02 15.05.2024

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

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Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

Президент України Володимир Зеленський через спроби РФ прорвати лінію оборони ЗСУ на півночі Харківської області та постійні обстріли регіону доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю й опрацювати нові дати їх проведення.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі за підсумками проведення селекторної наради щодо ситуації в Харківській області за участю начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

ЗМІ, зокрема, повідомляли про плани президента відвідати наступної п'ятниці з офіційним візитом Іспанію, де планували укладення угоди про гарантії безпеки для України з прем'єр-міністром Педро Санчесом і зустріч з іспанським королем Філіпом VI.

Як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь начальника Генштабу.

"На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію", - йдеться в телеграм-каналі президента.

Теги: #харківська_область #зеленський

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