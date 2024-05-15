Спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано - ОСУВ "Хортиця"

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Спроби російських військ прорвати оборону Збройних сил України на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, бої тривають, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Однак спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, зокрема на харківському напрямку", - сказав Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

За його словами, оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, вона динамічно змінюється, "тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використовувати для подальшого просування".

Волошин повідомив, що за минулу добу на харківському напрямку відбито 11 атак противника, зокрема на таких напрямках, як Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне.

"У районах Лук'янців і Вовчанська також тривають бої. Окупанти прагнуть там отримати певну тактичну перевагу та закріпитися. Але підрозділи ЗСУ не дають їм цієї можливості. Ми контратакуємо, завдаємо ударів артилерією, там залучено велику кількість підрозділів БПЛА. На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життів військовослужбовців здійснено переміщення підрозділів на більш вигідні позиції. Там тривають бої", - сказав Волошин.