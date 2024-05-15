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10:46 15.05.2024

Бідний закликає ОБСЄ розглянути питання мілітаризації дітей на окупованих РФ територіях

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Бідний закликає ОБСЄ розглянути питання мілітаризації дітей на окупованих РФ територіях

В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний закликає Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розглянути питання мілітаризації дітей та молоді з боку РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"В умовах російської окупації територій України та масового розповсюдження вбивств і насильства з боку російських збройних сил молодь є особливо вразливою до різних форм експлуатації та злочинів... Мілітаризація дітей та молоді, зокрема в державних школах, на тимчасово окупованих територіях України та в самій росії стає все більш тривожною тенденцією з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну", - наводить слова Бідного пресслужба міністерства за результатами виступу на засіданні Безпекового комітету.

З огляду на це він наголосив, що такі серйозні порушення міжнародного права та зобов'язань у межах ОБСЄ мають бути негайно і рішуче розглянуті Організацією.

Теги: #обсє #бідний_матвій #діти #окуповані_території

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