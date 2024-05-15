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08:48 15.05.2024

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився

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Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, судячи з усього, за останні 24 години сповільнився, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, характер наступальної активності РФ відповідає версії, згідно з якою російські сили віддають пріоритет створенню "буферної зони" на території Харківської області.

В огляді також наголошується, що російські сили змінили тактику на цьому напрямку - використовують невеликі штурмові групи чисельністю не більше ніж п'ять осіб для проникнення на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами для об'єднання в більшу ударну групу.

Використання росіянами невеликих штурмових груп, за оцінкою ISW, може сприяти збільшенню їхніх втрат живої сили і техніки. Водночас зазначається, що втрати Росії, що зростають на харківському напрямку призводять до зниження загального темпу наступальних операцій.

Якщо темп просування військ РФ залишиться відносно низьким, то вони, ймовірно, зосередяться на консолідації нових позицій і нарощуванні сил у Харківській області шляхом об'єднання зусиль поблизу Липців і Вовчанська, і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, а не просування далі в область, йдеться в огляді ISW.

 

 

Теги: #фронт #харківська_область #isw

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