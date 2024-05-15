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07:09 15.05.2024

Унаслідок російських обстрілів у квітні постраждало понад 700 цивільних українців - ООН

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Унаслідок російських обстрілів у квітні постраждало понад 700 цивільних українців - ООН

Унаслідок російських обстрілів у квітні постраждало понад 700 цивільних українців, переважно на підконтрольній Україні території, про це на засіданні Ради Безпеки у вівторок заявила Ліза Доутен, під час виступу від імені глави Управління ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, повідомляє Голос Америки.

Наголошується, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало у квітні понад 700 жертв серед цивільного населення по всій Україні. З них 129 - загинуло і 574 - дістали поранення.

"Другий місяць поспіль спостерігається значне зростання кількості поранених мирних жителів. 90% усіх цивільних жертв припало на контрольовану Україною територію", - додала Доутен.

Більшу частину виступу вона присвятила ситуації навколо Харкова, наголосивши, що сім тисяч цивільних евакуйовано з прикордонних районів Харківської області у зв'язку з російською ескалацією бойових дій. Увагу було зосереджено на знищеній російськими обстрілами інфраструктурі, а також гуманітарній ситуації.

Крім того, зазначили в ООН, Росія почала інтенсивно знищувати українські залізниці. Тільки у квітні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало десять нападів на залізничну інфраструктуру. У результаті загинуло 16 мирних жителів, ще 59 дістали поранення.

 

 

 

Теги: #оон #війна #рф

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