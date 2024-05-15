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01:39 15.05.2024

МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

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МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

У Міністерстві внутрішніх справ України у вівторок увечері повідомили про 21 пораненого внаслідок обстрілу Харкова, що стався вдень, 14 травня.

"Харків. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала 21 людина, троє з них - діти. 14 травня близько 16:10 військові рф обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, ворог завдав чотири удари УМПБ Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см - ІФ-У)", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі МВС.

Підкреслюється, що "близько 17:55 окупанти здійснили повторний удар по місту".

Раніше пресслужба Харківської облпрокуратури повідомляла, що 20 осіб дістали поранення та гостру реакцію на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок і троє дітей - дві дівчинки 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик.

 

Теги: #харків #україна #обстріл

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