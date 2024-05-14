Події

23:05 14.05.2024

Кулеба провів зустріч із міністрами опозиційного уряду Лейбористської партії Великої Британії

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Кулеба провів зустріч із міністрами опозиційного уряду Лейбористської партії Великої Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із представниками опозиційної Лейбористської партії Великої Британії - "тіньовим" міністром закордонних справ Девідом Ламмі та "тіньовим" міністром оборони Джоном Гілі,

"Я був радий зустрітися сьогодні з членами Лейбористської партії Великої Британії, тіньовим міністром закордонних справ Девідом Ламмі і тіньовим міністром оборони Джоном Гілі. Ми підтвердили міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, яке виходить за рамки політичних партій. Особливий зв'язок між Україною та Великою Британією ґрунтується на взаємній повазі наших народів, спільних цінностях і спільному баченні сильного і демократичного майбутнього", - написав глава МЗС України в соцмережі X.

 

Теги: #україна #лейбористи #британія

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