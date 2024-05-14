Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря

Міністр оборони України Рустем Умєров в Анкарі обговорив з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером питання поглиблення співробітництва між країнами у сфері оборони, а також ситуацію на фронті.

"Сьогодні в Анкарі мав честь зустрітися з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Обговорили питання поглиблення співпраці між нашими країнами у сфері оборони. Підкреслили важливість зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною", - написав Умєров у фейсбуці.

Також він поінформував, що в Туреччині відбулася розширена нарада за участю делегацій, де детально обговорили перспективи подальшого взаємного співробітництва.

"Детально поінформував мого турецького колегу про ситуацію на фронті. Окремий фокус - безпекова ситуація в регіоні Чорного моря. Зміцнюємо добросусідські відносини", - зазначив Умєров.