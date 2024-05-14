Події

21:05 14.05.2024

Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

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Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

Адміністрація США має намір скористатися отриманим від Конгресу правом конфіскувати заморожені активи РФ, заявив у вівторок глава Держдепу Ентоні Блінкен.

"Наш Конгрес дав нам повноваження для того, щоб конфіскувати російські активи в США. Ми маємо намір скористатися цими повноваженнями", - сказав він, під час виступу в Київському політехнічному інституті у вівторок перед студентами. Трансляцію виступу вів Держдеп.

Деталей про ці плани Блінкен не надав.

При цьому держсекретар США нагадав, що це питання Вашингтон опрацьовує зі своїми партнерами з G7. Він наголосив, що конфісковані кошти можна буде витратити на різну допомогу Україні.

У квітні Конгрес США ухвалив закон, який дає право адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи РФ.

 

 

Теги: #сша #активи #плани #рф

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