Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в рамках візиту до столиці України запевнив у продовженні підтримки українців з боку США.

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну... надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай. Найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі", - сказав Блінкен під час виступу з промовою в Київському політехнічному інституті у вівторок.

Він наголосив, що Сполучені Штати підтримували Україну "від самого першого дня, і ми з вами і сьогодні". Держсекретар запевнив, що США будуть з українцями доти, "доки безпеку України, її суверенітет, її здатність обирати свій власний шлях не буде гарантовано".

За словами Блінкена, пакет допомоги в розмірі $60 млрд, який Конгрес США схвалив за беззаперечної підтримки обох політичних партій і обох палат демонструє, що Україна може розраховувати, що Америка дотримає своїх зобов'язань. Також він зазначив, що більшість американців вважають, що США мають і далі надавати допомогу Україні.

"Американці розуміють, що наша підтримка України зміцнює безпеку Сполучених Штатів і наших союзників. Вони розуміють, що якщо Путін доб'ється своїх цілей в Україні, він не зупиниться на Україні. Він піде далі", - сказав держсекретар.