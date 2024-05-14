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19:02 14.05.2024

За тиждень у Брюсселі розпочнеться черговий етап переговорного процесу Україна-ЄС у сфері довкілля

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За тиждень у Брюсселі розпочнеться черговий етап переговорного процесу Україна-ЄС у сфері довкілля

За тиждень, 21-22 травня, у Брюсселі відбудеться роз'яснювальна зустріч Європейської комісії та України щодо проведення офіційного скринінгу в рамках переговорного розділу 27 "Довкілля і зміна клімату", повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Вступ України до ЄС - тривалий і багатоетапний процес. Ми вже вийшли на етап роз'яснювальних зустрічей, перша з яких відбудеться наступного тижня. Цей діалог дозволить наблизити нас до розуміння європейського законодавства, конкретизувати наші завдання для подальшого руху. Тож сьогодні нам важливо отримати якомога більше детальної інформації щодо імплементації кожного акта права ЄС", - заявив заступник міністра з питань європейської інтеграції Євген Федоренко під час тематичних слухань у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

За його словами, під час роз'яснювального діалогу в Брюсселі планується розглянути 204 акти права ЄС. У цьому контексті команда Міндовкілля підготувала понад 300 уточнювальних запитань до європейських експертів. Наступним кроком стануть двосторонні зустрічі, де Україна представить своє бачення подальшого євроінтеграційного руху у сфері довкілля.

Федоренко зазначив, що останній звіт Європейської комісії є дороговказом для України на 2024 рік. Міндовкілля вже надало 18 пропозицій до урядового Плану заходів з виконання рекомендацій ЄС. Серед них - продовження реформ у сфері водного менеджменту та управління відходами, зменшення та контроль промислового забруднення, реформування державного екологічного контролю, ухвалення кліматичного законодавства, оновлення стратегії низьких викидів відповідно до концепції ЄС до 2030 року, забезпечення міжсекторальної інтеграції екологічних і кліматичних заходів у плани реконструкції країни тощо.

Окрім цього, Міндовкілля наразі працює над 11 євроінтеграційними актами - відповідно до Плану пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Ці документи вже найближчим часом планують передати на розгляд народних депутатів.

Теги: #брюссель #довкілля

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