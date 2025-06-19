Інтерфакс-Україна
Події
22:37 19.06.2025

Україна презентувала Єврокомісії напрацювання з охорони природи в межах скринінгу за Розділом 27 – Міндовкілля

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Завершився четвертий день двосторонньої сесії в Брюсселі в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС, під час якого сторони зосередилися на напрямах охорони природи, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"В Брюсселі завершився четвертий день двосторонньої сесії щодо екологічного блоку між Україною та Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. У центрі уваги української делегації та європейських фахівців — напрям охорони природи", - йдеться у повідомленні на сайті відомства і четвер.

Україна презентувала свої досягнення в імплементації європейського законодавства у таких сферах: регламент про відновлення природи; інвазивні чужорідні види; утримання диких тварин у зоопарках; захист тварин, що використовуються для наукових цілей; збереження природних середовищ існування та дикої фауни і флори; доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівний розподіл вигод, що виникають від їх використання (Нагойський протокол); Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES); торгівля виробами з тюленів, пастки для лапок; механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

Також учасники розглянули Регламент щодо деревини, Регламент щодо продукції, що не призводить до вирубки лісів (EUDR) та схему ліцензування FLEGT для імпорту деревини. Крім того, розглянули питання Регламенту про впровадження механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM).

"Наша команда активно працює та представляє скоординовану позицію широкого кола профільних державних інституцій, щоб ефективно імплементувати європейські підходи охорони довкілля. Це — ще один важливий крок до повноцінної інтеграції в європейський екологічний простір. Україна вже сьогодні доводить, що навіть в умовах війни здатна системно працювати над адаптацією законодавства та впровадженням найкращих практик для збереження природи і сталого розвитку", — наголосила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, яка очолює українську делегацію.

Розділ 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист" є одним із найскладніших та найбільш комплексних блоків у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Він охоплює понад 200 актів права ЄС і має кроссекторальний характер, що вимагає залучення широкого кола зацікавлених сторін.

Протягом трьох попередніх днів сесії в Брюсселі учасники вже розглянули кліматичний компонент, блоки навколишнього середовища, управління відходами та якості води.

Теги: #скринінг #єс #довкілля

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