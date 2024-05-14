Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам "Української правди" - прокуратура

Розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" щодо спроб тиску, погроз і перешкоджання журналістській діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 171 КК України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та ч. 1 ст. 345-1 КК України - погроза вбивством, насильством стосовно журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності.

Досудове розслідування веде Шевченківське УП ГУ Нацполіції в м. Києві. Розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.