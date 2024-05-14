Україна та Люксембург розпочали переговори про укладення безпекової угоди

Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Про початок роботи над документом домовилися президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні. Відповідно до розпорядження президента України, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква", - йдеться в повідомленні на сайті президента у вівторок.

"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді", - сказав Жовква, якого цитує пресслужба.

Повідомляється, що сторони опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень і узгодили подальші кроки. "Уже за результатами першого раунду вони відзначили суттєвий прогрес на шляху до підписання документа", - зазначено в повідомленні.